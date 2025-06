Arc System Works Showcase 2025 : le gros résumé

À 23h59 ce jeudi, s’est déroulé le Showcase Arc System Works , petit studio japonais connu par la communauté des jeux de bagarre. Les Guilty Gear, BlazBlue, Dragon Ball FighterZ, Persona 4 Arena and Arena Ultimax, Granblue Fantasy Versus, et le prochain Marvel Tokon: Fighting Souls, c’est eux. Alors c’est parti pour le gros résumé.

Bizarrement, l’ambiance n’est pas à la baston, mais plutôt à l’aventure narrative, avec, qui semble être une très belle et poétique histoire qui va nous faire pleurer à chaudes larmes. On suivra le parcours de vie d’une femme, passant de ses bons moments à d’autres plus tristes. Le tout étant fort joli, mélangeant rotoscopie et graphisme tout en aquarelle Taisuke Kanasaki , qui a été director sur Another Code: Two Memories Another Code: R and Last Window: The Secret of Cape West , tous d’excellents jeux sur DS et Wii. Cette petite merveille estLA BAGARRE ! Parce que bon, on est pas là pour épiler les kiwis, Arc System Works revient avec, développé par le studio Yuke's . Le jeu est toujours aussi “pas très joli”, mais il a l’air de prendre la bonne voix du beat’em up qui tabasse, avec un sens de la baston et des enchaînements plutôt intéressant. Et on saura bientôt si c’est vraiment aussi bien, puisqu’il est prévu pour une sortie auArc System Works avait dit qu’ils souhaitaient s’ouvrir à de nouveaux genres, tout en gardant leur expertise. C’est alors que débarque, développé Supamonks Guard Crush et Dotemu , qui est sera une sorte de rogue-like / beat’em up dans un univers fantasy, le tout avec de la jolie 2D. La bande-annonce est très chouette et les courtes phases de jeu montrent que les combats semblent assez techniques et nerveux, ce qui n’est pas étonnant quand on sait qu’il s’agit d’une partie de l’équipe derrière Streets of Rage 4 , qui avait été développé par plusieurs studios, dont Lizardcube . Bref, Absolum est prévu pour. Mais tout cela, vous le saviez déjà puisque Xavor2Charme en a parlé dans le Steam Neo Fest 2025 J’adore le titre, mais la bande-annonce n’indique pas vraiment ce que sera le style de. On suivra les histoires de Kyoshiro, un adolescent qui déteste le monde. Il s'ennuie, jusqu’au jour où il croise le Dieu du mal (autoproclamé) mais sans aucun pouvoir. Et il va falloir patienter un peu pour en savoir plus, même si on nous apprend qu’il s’agit d’un Raising Speedrunning Simulation RPG (aucune idée de ce que c’est). On retrouve tout de même un trio intéressant à la réalisation, à savoir Sohei Niikawa (Disgaea), Yuji Himukai pour les illustrations (Etrian Odyssey) et une bande-son signée Tatsuya Yano (Disgaea, Atelier). C’estEst-ce que l’on a besoin d’un nouvel épisode de Bubble Bobble ? Et bien pourquoi pas ! Mais bon, on ne va pas trop s’y attarder, puisquene sera pas un épisode “comme sur arcade”, mais plutôt une sorte de jeu d’action aventure dans lequel on traversera des donjons générés aléatoirement. Est-ce que ça va nous intéresser sur Factornews ? Probablement pas. Mais si jamais ça vous branche, c’est prévu pour une s. Pourquoi un tel écart pour un jeu comme ça ? Aucune idée.En développement depuis un petit moment,débarque avec une nouvelle bande-annonce. Pour rappel, il s’agit d’un jeu de combat en mode 3v3 avec, nous dit-on, une vraie importance sur la synergie entre les personnages d’une équipe. Pour le reste, c’est du classique, avec un mode solo permettant de revivre les grands moments de la série, du multi local et multi en ligne avec du Rollback Netcode qui va bien. C’est prévu pour leSorti courant 2024,n’a pas qu’un nom à coucher dehors. C’est aussi la suite de Under Night In-Birth, un excellent jeu de combat 2D. Ici, l’annonce concerne un troisième personnage en DLC, Izumi, qui sera jouable le 3 juillet lors de l’Anime Expo de Los Angeles. Le jeu est. Pas de bande-annonce spécialement pour ça, donc je vous colle une ancienne vidéo.Enfin, ce showcase se termine avec le porte étendard de cette envie d’Arc System Works, à savoir, élargir un peu leur éventail de jeux en sortant un peu de la bagarre. Au développement de, on retrouve d’ailleurs l’équipe derrière les Guilty Gear, mais cette fois-ci, il s'agit d’un jeu d’action-RPG avec un budget plus proche d’un AA que d’un gros mastodon. L’idée derrière cette initiative est de lancer une nouvelle licence, sans pour autant mettre l’entreprise en péril, et laisser les nouvelles têtes de l’entreprise faire leur petit bout de chemin avec ce projet. C’est en tout cas ce que laisse entendre Daisuke Ishiwatari , le créateur de Guilty Gear et accessement CEO d'ASW, et pour le coup, c’est assez malin.Pour l’instant, Damon and Baby n’est clairement pas près de sortir. On y découvre une très courte vidéo pour nous mettre dans l’ambiance, avec ce roi des démons qui est attaché à un enfant humain. Ils devront alors collaborer pour essayer de se libérer et de survivre à cette aventure. Ça a l’air cool, donc on va suivre ce projet de près. Évidemment,, même si on se doute que ça se passera chez Nintendo, chez Sony et sur PC.