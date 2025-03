A la Watt comme je te pousse

La GeForce RTX 5090 consomme 600W. Ca fait beaucoup pour du jeu vidéo. Pourtant il est possible de jouer sur PC sans avoir à faire exploser sa facture EDF ni sans avoir à se poser des questions génantes sur le nucléaire. Voici une série de machines qui consomment moins de 100W tout compris et qui vous permettront de vous amuser.



J'ai choisi 100W car c'est en général la limite pour les prises de courant qu'on trouve dans les trains et avions. C'est aussi ce que peut cracher l'allume-cigare d'une voiture. A noter que pour les chiffres qui suivent je n'utilise pas uniquement le TDP de la puce mais l'intégralité de l'appareil tout à fond.

Steam Deck - 25W - 570 euros pour la version OLED 512 Go

MacBook Air - 30W - 1200 € pour la version de base

Lenovo Legion Go - 45W - 750€

Asus ZenBook S16 UM5606WA - 65W - 1665€

Dell XPS 14 - 100W - 2350€

On perd rarement une occasion de vous vanter les mérites de la portable de Valve mais pour des bonnes raisons. Elle consomme moins que certains routeurs WiFi et pourtant la bête fait tourner Cyberpunk 2077, Control ou Death Stranding (certes en 800p). Vous allez lutter avec des jeux plus récents comme FF 16, Alan Wake 2 ou Space Marine 2 mais il y a des milliers de jeux Steam qui vous attendent.13". 1,25 Kg. 16 Go de RAM. 256 Go de SSD. Zéro pièce mécanique. Mais l'arme secrète de la nouvelle bécane d'Apple est sa puce M4 gravée en 3nm. Ces dernières années, les Mac sont devenus des machines de jeu tout à fait convenables et disposent même de leur propre upscaler, MetalFX. Niveau compatibilité et performance, c'est assez le bordel et ça nécessite d'installer des logiciels tiers comme CrossOver pour jouer aux jeux non-natifs mais il y a largement de quoi faire en bricolant un peu. Voici un petit aperçu des perfs et un autre . Mine de rien la liste de jeux natifs s'améliore de jour en jour.J'étais plus parti sur la ROG Ally X mais elle n'est pas vendue en France. La Lenovo Legion Go est un Steam Deck dopé aux hormones qui fait tourner à peu près n'importe quoi ... à condition que vous soyez proche d'une prise de courant. Pour le prix, la bête embarque quand même 1 To d'espace disque. De base elle tourne avec Windows 11. Ce dernier n'est clairement pas pensé pour le jeu sur console portable mais si vous connectez la console à un écran externe, vous obtenez un PC de bureau puissant et multi-usage.Ce PC portable a tout pour plaire : 1 To d'espace disque, 32 Go de RAM, un superbe écran OLED 16", une connectique en béton (HDMI, USB-A, USB-C, WiFi 7, lecteur de carte SD...) tout en pésant 1,5 Kg et en étant à peine plus épais que le MacBook Air. Mais si je le met en avant c'est surtout pour son APU, le AMD Ryzen AI 9 HX 370 . On parle de 12 coeurs Zen 5 épaulés par une Radeon 890M. C'est une brute de combat qui va dévorer tout ce que vous lui envoyez à condition d'utiliser parfois le FSR. LGR a même fait un test de cette puce dans un mini PC et les résultats sont assez dingues pour une machine aussi petite.Pour les 100W, je voulais trouver une bécane embarquant du Nvidia et la tâche n'a pas été facile mais j'ai fini par tomber sur le XPS 14. Vous pouvez le configurer pour avoir un Intel Core Ultra 7 155H, un écran 14" 1920 x 1200, 16 Go de RAM, 512 Go de SSD et une GeForce RTX 4050 accompagnée de 6 Go de VRAM. La carte en question est limitée à 30W. Sans DLSS, attendez-vous à du 40-50 FPS en 1080p pour Cyberpunk, Control et RDR 2 ce qui est similaire au Ryzen AI 9 HX 370. Par contre vous allez galérer pour des jeux demandant beaucoup de RAM vidéo mais surtout la bécane est vendue 2350€. On parle souvent des prix abusés d'Apple mais il serait temps de cogner aussi sur Dell. Pour le même prix, vous pouvez vous payer un MacBook Pro 14" avec puce M4 Pro qui est un bien meilleur PC portable à tous les niveaux : écran, connectique, autonomie... tout en offrant des performances de jeu similaires et en consommant 30W de moins.