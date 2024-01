​Developer_Direct du 18/01/2024 : le gros résumé

Comme prévu, Microsoft Games a donné rendez-vous aux joueurs et joueuses Xbox Series et PC, afin de dévoiler quelques grosses cartouches pour l’année 2024. On était donc certain de voir au moins Indiana Jones, Avowed, Ara: History Untold et Senua’s Saga: Hellblade II. C’est parti pour le gros résumé !

Avowed

Senua’s Saga: Hellblade II

Visions of Mana

Ara: History Untold

Indiana Jones and the Great Circle

On commence directement avec le jeu de, déjà auteur de Grounded et Pentiment sur Xbox Series, mais surtout connu pour Star Wars: Knights of the Old Republic 2 Pillars of Eternity ou dernièrement The Outer Worlds . Bref, c’est pas des lapins de trois semainesEt cea la lourde de tâche de prouver que son nouvel RPG en a dans le bide. Déjà, il part avec un bon point : il est basé dans l’univers de Pillars of Eternity (dans le monde d'Eora). Cependant, on sort de la vue isométrique pour une vue à la première personne. Concrètement, ça drague les fans de The Elder Scrolls qui devront attendre encore quelques années pour le prochain épisode. Pour le reste, le studio promet un peu les mêmes choses que pour Baldur's Gate III : un doubleur pour chaque personnage important, des conséquences concernant nos choix, une immense variété d'archétypes et d’équipements, etc.C’est prévu pour lasuret évidemment sur leGros changement de décors avec le très attendude. Il faut dire que depuis son annonce en décembre 2019, le temps commençait à se faire long. Cette présentation ne nous apporte pas plus d’informations, puisqu’il s’agit de la suite du premier épisode et que les bases sont déjà là. Et aussi, on s’en doute, que le studio souhaite garder les surprises.Par contre on a enfin une vraie date de sortie ! Ce sera le, le tout, au doux prix de 59,99 €. Ca, ça fait partie des surprises.Un invité surprise débarque et apparemment, Microsoft ne lâche pas l’affaire du Japon. C’est doncqui s’invite à la fête en annonçant, la suite direct de Echoes of Mana, qui avait déjà fait parler de lui lors des The Game Awards 2023 . La surprise est donc moindre, mais cela donne au moins l’occasion de le revoir bouger en vidéo.Ce RPG est attenduL'équipe d'Oxide Games présente comme attendu Ara: History Untold, son 4X me faisant beaucoup penser à un mix entre Civilization et Sim City. N’étant pas expert en la matière, je vous laisserai débattre dans les commentaires. Quoi qu’il en soit, il semble extrêmement complet et il ne fait aucun doute que l’on perdra certain(e)s ami(e)s quand il sortira, vu le temps que cela va demander.En parlant de sortie, pas de date précise, mais une période automne 2024 sur PC.Enfin, le plus gros morceau a été gardé pour la fin avec un énorme coup de fouet donné parqui présente enfin. Et avec 5 Wolfenstein à leur actif, il était presque évident que le studio n’allait pas se tenter à tomber dans la copie d’Uncharted ou de Tomb Raider, mais plutôt de tenter l’aventure en mode FPS.Évidemment, on verra quand même la tête du Dr Henry Walton « Indiana » Jones Jr. avec les traits de Harrison Ford dans la force de l’âge. Et bonne nouvelle, il s’agit d’une histoire originale, se plaçant entre le premier film, Les Aventuriers de l'arche perdue (situé en 1936), et le troisième film, Indiana Jones et la dernière croisade (situé en 1938), le tout avec des nazis à fouetter et à exterminer avec tout un tas de flingues. Honnêtement, je ne sais pas trop quoi en penser. J’aime beaucoup cette licence, mais tout cela me paraît presque trop générique. J’espère me planter, parce qu’il y a des phases qui ont l’air sacrément cool.Pas de date précise, mais on nous annonce