Tim Schafer l'annonce dès les premières secondes, cette édition 2026 du DOTD est la plus grosse en termes d'annonces. Ce qui explique qu'après curation, on a encore une bonne liste de jeux à vous présenter.

Blood Dungeon

Tenebris Somnia

Mr. Records

Threads of Time

Into The Unwell

Bub

Prove You're Human

Ithaca

Screenbound

Apple Crumble