Tim Schafer l'annonce dès les premières secondes, cette édition 2026 du DOTD est la plus grosse en termes d'annonces. Ce qui explique qu'après curation, on a encore une bonne liste de jeux à vous présenter.
Blood Dungeon
Messhop est de retour après un décevant Wheel World
qui n'avait pas conquis notre Xavor. Cette fois-ci il revient à une esthétique brute à la Nidhogg et signe Blood Dungeon
que son auteur situe entre Vampire Survivors
et Spelunky
. Ca pète de partout dans ce plateformer qui nous fera courir et marcher sur les murs, poursuivis par des hordes de blobs et monstres affamés de sang. Sortie cet été sur PC.
Tenebris Somnia
Prenez un survival horror à l'ambiance graphique Amstrad 6128+ et laissez ses développeurs cogiter, l'esprit embrumé par de la bonne weed d'Argentine, et vous obtenez Tenebris Somnia
. On est devant un demake de Resident Evil
dans lequel on suit la descente aux enfers d'une jeune femme qui se retrouve enfermée dans ses cauchemars. Le twist ? Le jeu intègre de vraies séquences de film live action
réalisées par quelques-uns des talents en vogue du cinéma et du théâtre argentin, et qui tranchent avec son esthétique 8-bit. On a hâte d'en voir plus à sa sortie le 16 octobre.
Mr. Records
Même si un certain artisan s'apprête à voler le show des jeux musicaux cet été avec son Rhythm Paradise Groove
, ça n'empêche pas le petit studio frenchie Glee Cheese, déjà à la baguette sur Headbangers:
Rhythm Royale
de revenir nous faire swinger avec Mr. Records
. Incarnez Georges alors qu'il se balade de vinyle en vinyle dans un platformer musical qui mélange les genres dans une compilation de 45 chansons. De retour dans le monde réel après un run, Georges devra vendre ce vinyle dans sa boutique à des clients toujours plus exigeants, ce qui permettra de dérouler la narration du jeu. A suivre.
Threads of Time
Chrono Trigger
, Final Fantasy
ou encore Xenogears
ont façonné le studio Balor Games derrière Threads of Time
, un nouveau jRPG à venir prochainement. Dans ce jeu, on reprend ce qui a fait le sel des meilleurs titres du genre avec des attaques combo à plusieurs personnages, une esthétique entre 2D et 3D, une narration assurée par certains des meilleurs écrivaillons du métier ayant bossé sur Deltarune, et quelques gros noms japonais, mais le studio n'en a pas dévoilé plus pour l'instant. Sortie à confirmer sur Xbox Series et PC.
Into The Unwell
Ils ne sont pas nombreux à mélanger rogue-like
et platformer
3D. Into The Unwell
y ajoute une direction artistique de toute beauté entre des environnements 3D et des personnages cell-shadés inspirés par les dessins animés des années 90. Pour le reste, ce sera du bourrinage sur fond de bon gros métal qui tâche, et jouable à plusieurs s'il vous plait. Il faudra toutefois attendre un peu puisque le jeu ne sortira pas avant 2027 sur PC.
Bub
Le duo derrière Paperfrog nous prépare une aventure narrative faite de papiers découpés et animés à la main, et de dessins griffonnés qui retracent l'aventure d'un jeune new-yorkais en pleine crise existentielle. Le jeu se paye également la voix de Whitmer Thomas, déjà vu au cinéma cette année dans Weapons et une BO très chill
. Bub
sortira courant 2027.
Prove You're Human
Après 1000XRESIST
, le nouveau Sunset Visitor
nous met dans la peau d'une humaine, Santana, qui se retrouve projetée dans une réalité virtuelle pour murmurer à l'oreille d'une IA qui s'imagine être humaine. A vous de la rappeler à sa condition numérique, à grand renfort de puzzles de type captchas et, forcément, d'une bonne grosse couche narrative. Prove You're Human
sortira probablement l'année prochaine.
Ithaca
Pour son nouveau projet, le studio français The Pixel Hunt nous met dans la peau d'une avocate en droits environnementaux prête à tout pour sauver la planète. Et quand on dit prête à tout, ça englobe prendre la route pour Ithaca
dans sa voiture, avec le boss d'une grosse société pétrolière ligoté dans son coffre. Dans ce road-trip
narratif, on devra en apprendre plus sur l'héroïne Pénélope en enchainant les coups de fil avec ses amis, ou en écoutant les news à la radio, et faire des choix qui auront un impact sur l'histoire à chaque croisement. Le jeu sortira sur PC et a également prévu un Kickstarter prochainement.
Screenbound
On vous avait déjà parlé de Screenbound
mais un petit rappel ne fait jamais de mal. On est toujours face à un jeu qui mélange plateforme 2D et action en vue FPS, puisque le héros du jeu se balade dans des mondes transdimensionnels avec les yeux rivés sur sa Game Boy qui présente le monde sous une perspective différente. Les actions sur le jeu en cartouche auront des conséquences sur le monde en 3D et vice versa. La bande-annonce présente un petit peu plus de gameplay et nous donne quelques bribes d'histoire qui consisteront à ramener sa mère à la maison. Le jeu proposera également d'autres cartouches qui transformeront le gameplay. La cartouche présentée dans le trailer
par exemple, nous balance dans un Zelda
-like en vue top-down
, qui interagit lui aussi avec le monde en 3D. Le jeu sortira le 10 septembre prochain sur toutes les plateformes.
Apple Crumble
Le studio Happy Broccoli Games ne s'éloigne finalement pas si loin que ça de l'adorable Duck Detective
avec son nouveau jeu Apple Crumble
. Jeu d'aventure à la première personne, Apple Crumble nous demandera de trouver qui s'apprête à tuer notre grand-mère préférée dans un murder mystery
à la "A Couteaux Tirés". Il sera question d'explorer à la fois les tréfonds de la maison de mamie, mais aussi les cerveaux dérangés des membres de la famille tous réunis pour fêter son anniversaire (et espérer toucher une part de son magot). A venir sur PC.