Zéro tracas, zéro blabla, CMA

Le rachat est bloqué Microsoft est forcé de se séparer d'une partie d'ABK (typiquement d'Activision) Tout le monde se met d'accord pour éviter de se tirer dans les pattes

La CMA a publié son rapport préliminaire sur le rachat d'Activision-Blizzard-King par Microsoft et l'autorité de la concurrence britannique ne mache pas ses mots. Elle explique que le rachat entrainerait une hausse des prix et moins d'innovation pour les joueurs britanniques. Selon le rapport , il y a trois possibilités :C'est mal parti pour la troisième possibilité. Sony lutte contre le rachat bec et ongles. Le constructeur refuserait de parler à Activision-Blizzard, n'a pas accepté l'offre de Microsoft et tente de bloquer la FTC d'accéder à leurs documents confidentiels . Le rapport de la CMA permet aussi d'apprendre que les ventes d'un jeu baissent pendant les 12 mois après leur arrivée sur le Game Pass. Ce n'est pas tellement une surprise mais c'est l'inverse de ce que déclarait Phil Spencer en 2018.