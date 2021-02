Zelda a 35 ans. Link aussi.

Le 21 Février 1986 sortait The Legend Of Zelda sur Famicom Disk System. Le jeu de Nintendo était révolutionnaire sur de nombreux plans. Par exemple c'était le premier jeu console qui permettait de sauver sa partie. Les européens ont du attendre Novembre 1987 pour mettre la main sur le jeu non pas sous la forme d'une disquette mais sous celle d'une cartouche dorée contenant une petite pile alimentant une mémoire qui contenait sa sauvegarde.25 ans plus tard, la magie opère tout autant. Pour ceux qui veulent redécouvrir le jeu, on conseille le remaster HD non-officiel qui donne au jeu des faux airs de A Link To The Past. Pour l'instant Nintendo n'a pas prévu grand chose pour fêter l'êvènement à part ressortir à prix d'or Skyward Sword sur Switch.