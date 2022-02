Pas de support du GPU

Obligation de rooter son appareil

La machine virtuelle ne peut pas elle-même lancer de machine virtuelle

Pendant qu'une partie des ingénieurs de Google tentent de réparer Android 12 (et il y a du boulot !), une autre bosse sur Android 13 et a publié une première "developer preview" que vous pouvez installer sur les Pixel 4 et au-delà à vos risques et périls.Un développeur Android l'a installé sur son appareil et a fait une découverte intéressante : Android 13 permet de lancer des machines virtuelles. Il a ainsi pu lancer diverses distributions Linux sur son Pixel et même Windows 11 ARM avec des vitesses proches du natif. Du coup il a pu lancer Doom dessus . Il y a quelques limitations pour l'instant:Mais ça reste impressionnant. Ca veut dire qu'un téléphone Android 13 peut devenir une machine Windows 11 ARM complète. Il suffit de se trimballer avec un hub USB-C, une cable HDMI et un combo souris-clavier pour bosser n'importe où. Samsung permet déjà de faire cela avec Dex mais ça reste assez limité et bancal.