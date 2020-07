Yakuza : Like A Dragon en novembre chez nous et partout

Entre la déferlante habituelle de AAA, deux nouvelles consoles et Cyberpunk 2077, Octobre-Novembre risquent d'être des mois très chargés. Mais apparemment Sega s'est dit que c'était le bon moment pour sortir Yakuza : Like A Dragon en Occident. Et le studio met les gros moyens vu que le jeu sera entièrement doublé en anglais avec George Takei au casting même si les puristes y joueront en japonais sous-titré. Vous pourrez y jouer partout vu qu'il sortira sur PS4, XO, Steam, Windows Store, XSeX et PS5.La version XO supportera le Smart Delivery ce qui veut dire que vous pourrez obtenir la version XSeX gratuitement quand vous déciderez d'acheter la console. Cette version XSeX sortira en même temps que la console tandis que la version PS5 sortira un peu plus tard. On rappelle que Yakuza : Like A Dragon marque un tournant dans la série : nouveaux personnages, nouveaux décors et nouveau système de combat