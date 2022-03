Yacht Club Games partage son trésor

Le Kickstarter de Mina The Hollower se porte bien, merci pour lui. Yacht Club Games a pulvérisé son objectif initial de $300 000 et en est à plus de 1,2 milion. Et du coup le studio californien a annoncé des choses bien cool La première est que Yuzo Koshiro va filer un coup de main pour la BO de Mina. Les compositeurs des BO des Streets Of Rage, Etrian Odyssey, Shenmue, Super Smash Bros... composera deux titres pour Mina.La seconde est que Yacht Club Games vient de publier tous les assets utilisés pour créer Shovel Knight et ce en licence non-commerciale . On parle d'un zip de près 800 Mo contenant tous les sprites, arrière-plans, menus et écrans titre du jeu. Libre à vous d'utiliser le tout dans vos proto, game jams, avatars Steam, cartes postales à tata suzette...