ACTU
Ya-plus-za
par CBL, email @CBL_Factor
En 2022, Toshihiro Nagoshi quittait Sega pour fonder Nagoshi Studio sous l'écurie NetEase. Leur premier jeu, Gang of Dragon, a été annoncé durant les Game Awards et globalement c'est Yakuza avec un nouveau personnage. Mais selon Bloomberg, NetEase vient de soudainement d'annoncer aux employés de Nagoshi Studio qu'ils vont couper les fonds et que le studio va fermer en mai. Nagoshi Studio essaye de trouver un nouvel investisseur et veut racheter les droits de son propre jeu à NetEase afin de le publier ailleurs. Ils ont besoin de 44 millions de dollars pour finir le jeu mais surtout pour continuer d'exister.
Le tout fait partie de la stratégie actuelle de réduction des coûts de NetEase et de se focaliser sur les free-to-play. Depuis 2024 ils ont fermé Ouka Studios, Worlds Untold, Jar of Sparks, T-Minus Zero, Fantastic Pixel Castle, Bad Brain Game Studios... soit à peu près tous les studios qu'ils ont rachetés ces cinq dernières années. Le studio chinois n'est pas exactement pauvre. Deux de leurs jeux de 2024, Marvel Rivals et Where Winds Meet, génèrent des montagnes de blé. Cette année le gros jeu NetEase sera Ananta.
Le tout fait partie de la stratégie actuelle de réduction des coûts de NetEase et de se focaliser sur les free-to-play. Depuis 2024 ils ont fermé Ouka Studios, Worlds Untold, Jar of Sparks, T-Minus Zero, Fantastic Pixel Castle, Bad Brain Game Studios... soit à peu près tous les studios qu'ils ont rachetés ces cinq dernières années. Le studio chinois n'est pas exactement pauvre. Deux de leurs jeux de 2024, Marvel Rivals et Where Winds Meet, génèrent des montagnes de blé. Cette année le gros jeu NetEase sera Ananta.