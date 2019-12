Xenophilie de Noel

Black Mesa, le remake d'Half-Life, était sorti sans son dernier chapitre qui se passe sur la planète Xen. Les développeurs de Crowbar Collective ont pris leur temps pour bosser sur ce dernier et après avoir été repoussé et passé quelques semaines en beta, Xen est enfin sorti Pour y jouer, il vous suffit de mettre à jour le jeu. Black Mesa est vendu une quinzaine d'euros en ce moment et on le conseille fortement si vous avez envie de découvrir ou redécouvrir Half-Life. Le jeu est toujours en Early Access mais la version finale approche.