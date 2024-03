Xbox : vers la fin des consoles fermées ?

La GDC 2024 s'est tenue la semaine dernière et un des sujets de conversation était la place de la Xbox dans le marché . Les ventes de la console de Microsoft se cassent la gueule en Europe au point que certains développeurs se demandent si ça vaut la peine de la supporter. Au fond, l'arrivée des exclus Xbox sur Playstation et Switch nous fait dire que même Microsoft a jeté l'éponge.Les plans pour le futur de la Xbox sont assez flous mais plusieurs rumeurs parlent d'une future Xbox portable inspirée par le succès du Steam Deck. Alors qu'en pense Phil Spencer , le patron de la Xbox ? Il songe à une idée radicale : ouvrir la Xbox aux boutiques concurrentes type Epic Games Store. Son raisonnement est loin d'être bête. L'idée des consoles était de les vendre à perte au départ et de compenser avec les commissions prises sur les ventes de jeux. Le problème est que pour cette génération le prix des composants ne baisse pas ce qu'a confirmé Sony . Le modèle économique actuel a donc de moins en moins de sens.Accessoirement, le marché des consoles ne grossit pas. Les joueurs se tournent de plus en plus vers le PC et les consoles portables. Donc la solution pourrait être de transformer les consoles en PC en les ouvrant à la concurrence. Mais pourquoi ne pas acheter directement un PC alors ? Pour les mêmes raisons que les gens achètent des Steam Deck : le prix et la simplicité d'utilisation.