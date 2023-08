Xbox se met aux wraps

Starfield (disponible le 18 octobre)

Plus les mois avancent, et plus la confirmation de "pas de nouveau modèle Xbox Series " se confirme. Déjà par Microsoft ici et là par différentes interviews, mais aussi par ce que la branche jeux vidéo est en train de faire depuis quelques mois. Quand chez Sony, on s'excite un peu sur une possible PS5 Slim avec des leaks plus ou moins bien fait, chez Microsoft, on propose tout simplement d'investir dans sa console avec de la personnalisation maison. Et plutôt dans la Xbox Series X , tant qu'à faire.Apparement, le Xbox Design Lab fonctionne très bien, à tel point que l'on se demande parfois s'il n'y a pas plus de modèles de manettes sur Xbox Series, que de jeux exclusifs à la console. Il n'y a qu'à jeter un oeil sur leur compte Instagram pour se rendre compte de la tendance très axée sur la personnalisation du matériel, plus que sur les jeux en tant que tel.Bref, si vous vous demandiez pourquoi on ne trouve que très peu de modèles collector de la Xbox Series X, comparé aux Xbox 360 ou Xbox One, c'est tout simplement parce que Microsoft était en train de bosser sur un nouveau produit : Xbox Series X Console Wraps. Ou les habillages, comme on dit en France. Un peu comme pour ses manettes, Microsoft met en avant le fait de personnaliser sa console, et de recevoir une sorte d'origami à apposer sur sa console. Et comme ils disent dans le communiqué "c’est pourquoi nous proposons une option plus abordable et plus durable que l’achat d’une édition spéciale ou d’une édition limitée", ce qui, au final, n'est pas si idiot que ça.Pour le moment, il n'est pas question de faire le dingo, puisque Microsoft propose deux modèles de personnalisation pour 49,99 € :Dans les faits, il semblerait que Microsoft ait plutôt bien fait les choses : les ventilations sont toutes dégagées que ce soit au haut, derrière, ou en dessous, fabrication à partir de panneaux solides et de textile technique, fermeture avec un velcro (donc aucun outils nécessaires, on n'ouvre pas sa console), etc.On verra si cela fonctionne bien, mais dans l'idée, c'est loin d'être con. La Xbox Series X est, et de très loin, la meilleure console actuelle d'un point de vue matériel (puissance, encombrement, bruit, chaleur, etc.) et Microsoft n'a aucun intérêt à nous refourguer une console plus petite (qui existe déjà avec la Series S), ni même de nombreuses consoles collectors à prix fort. Là au final, c'est 50 balles pour un peu de décoration, ce qui n'est pas non plus trop cher.Et pour l'histoire, ce n'est pas la première fois que l'on voit un constructeur faire cela. Sony le fait un peu avec sa PS5, Nintendo le faisait avec la Game Boy Micro et Microsoft avait déjà tenté le coup sur Xbox 360.