ACTU
Whiskerwood : l'attrape-sourire
par CBL, email @CBL_Factor
Il pleut des city builders ces jours-ci et il y en a pour tous les goûts : Manor Lords vous envoie au Moyen-Age, Ostriv vous fait découvrir les joies de l'Ukraine du XVIIIème siècle, Workers & Resources vous permet de moderniser l'ex-URSS, Against the Storm mélange medfan et post-apo, Timberton remplace les humains par des castors... Whiskerwood vient s'ajouter à la liste. Ca ressemble pas mal à Anno mais avec des souris qui doivent obéir à leurs maîtres, les chats.
Il faut donc construire des villes sur différentes îles et créer des chaînes de production. Il y a aussi un côté Frostpunk vu qu'il faut gérer la chaleur afin que ses petits rongeurs et sa production ne gèlent pas en hiver. Il faut aussi gérer l'emplacement de ses cultures, le bonheur de ses souris et les désirs de ces satanés chats. C'est en évaulation précoce depuis quelques mois et les graphismes sont adorables. C'est développé par Minakata Dynamics, un petit studio japonais, et c'est publé par Hooded Horse qui sont en train de devenir nos dealers de crack préférés.
