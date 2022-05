Weird West se patche en profondeur

Chez WolfEye Studios , quand on sort un patch pour son Weird West , on ne se contente pas d'un changelog qui se résume à "various bux fixes and improvements". Non, on fait les choses bien : nouveaux contenus (notamment des zones pour les rencontres aléatoires lors des déplacements), nouvelles fonctionnalités (comme une refonte de l'interface de l'inventaire, ou pour la visée lors d'un lancer de projectile), et bien évidemment une liste de correction de bugs longue comme le bras . Et visiblement, on ne compte pas prendre des vacances de sitôt dans le studio de Raphael Colantonio, puisque le futur patch 1.03 touchera à l'économie du jeu, à sa difficulté, à l'IA des NPC, et j'en passe.