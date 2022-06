Weird West retourne à la mine et en sort un nouveau patch

Comme promis au moment de la sortie du patch 1.02 Weird West vient de recevoir un nouveau patch 1.03 qui rajoute encore beaucoup de choses. Correction de bugs bien sûr, parce que sinon à quoi bon sortir des patchs, mais aussi de nouvelles zones à explorer, des bonus aléatoires sur certaines armes, une nouvelle IA pour les alliés, des aides (optionnelles) à la visée, quelques changements dans le système de progression, ou encore un tableau de réputation pour pouvoir suivre plus facilement qui vous aime bien et qui veut vous coller un pruneau entre les deux yeux. En plus de tout ça, le jeu sur Xbox Series S tournera maintenant à 60 FPS comme le bon Dieu l'a voulu. Pas d'annonce pour le moment quant à l'ajout de contenus futurs, on espère que ça veut dire que WolfEye Studios va se prendre des vacances bien méritées.