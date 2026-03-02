ACTU
We Are So Cooked, oui indubitablement
par Buck Rogers, email
Les jeux coopératifs basés sur la physique ont des ambassadeurs tels Moving Out ou bien encore RV There Yet?, qui pour ce dernier, on le rappelle, a gagné le Steam Awards 2025 dans la catégorie "moment de détente". Évidemment, il faut être accompagné des bonnes personnes pour que l’instant soit récréatif, ça tombe sous le sens. Il n’empêche que les jeux sus-cités ont des thèmes assez légers, pourquoi ne pas vous compliquer la tâche en essayant de camoufler un cadavre comme dans We Are So Cooked ?
C’est la proposition à la fois cynique et rigolote des développeurs indépendants Indiens de chez Dwarven Brothers. Le contexte est que vous avez tué quelqu'un par accident, vous devez effacer les preuves, dont le cadavre forcément. Pour ce dernier, il est lourd et s’accroche un peu partout, ce ne sera pas une promenade de santé. De plus, il y aura du monde, des gardes, des caméras, mais rien qui ne saurait faire peur aux habitués des jeux Hitman.
Alors, dans la bande-annonce le lieu est un hôtel, pour le moment rien ne nous confirme qu’il y aura plusieurs cartes. De plus, le jeu est annoncé pour 2026, mais honnêtement, je peux me tromper, toutefois j’ai plutôt l’impression qu’il s’agit d’un projet d’intention, il faudra bien entendu garder les précautions d’usage. De toute façon, on sera vite fixé puisque le jeu en solo ou bien jusqu’à quatre joueurs est attendu sur Steam.
