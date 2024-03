Warner Bros préfère les GaaS

Il y a forcément quelque chose qui ne tourne pas totalement rond dans la ligne éditoriale de Warner Bros. Games . Parce que d’après Jean-Briac Perrette, l’actuel CEO - Global Streaming & Games, l’avenir des productions du studio se trouve bel et bien dans les GaaS. Et évidemment, quand le monsieur parle à de potentiels investisseurs lors d’un événement d’entreprises organisé par la banque Morgan Stanley , il expose des faits assez réels et faciles à comprendre pour qui n’est pas un habitué de ce média.En effet, le 10 février 2023 sortait Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard , et depuis, ce jeu plutôt classique et entièrement solo culmine à 24 millions d’unités dans le monde. Gros carton, mais qui a demandé plus de 5 ans de travail à Avalanche Software , donc la rentabilité n’est peut-être pas aussi énorme qu’on le pense. Surtout si on compare à Harry Potter: Magic Awakened , sorti en juin 2021 en Chine (puis en 2023 partout autre part), et développé par NetEase sur iOS et Android, qui lui, a généré 228 millions de dollars sur ses deux premiers mois, avec bien moins de temps de développement.Pour en revenir à Hogwarts Legacy, il prend cela comme une sorte d’anomalie bienvenue, en qualifiant le marché du AAA pour consoles comme volatile. En gros, le succès n’est jamais assuré. Même si, honnêtement, est-ce que quelqu’un doutait un seul instant du succès d’Hogwarts Legacy ? Pour ma part, pas une seule seconde.Par contre, demander à Rocksteady Studios de développer un AAA façon GaaS avec des personnages bien moins connus, c’était déjà bien plus risqué. On parle évidemment de Suicide Squad: Kill the Justice League sorti en février 2024 (avec au moins 4 ans de développement), ce fameux jeu DC Comics sans les personnages les plus connus, mais seulement avec Harley Quinn et des protagonistes de seconde main. Pas le truc le plus vendeur du coin et évidemment, surtout après une trilogie Batman en solo, et ça s’est évidemment lamentablement craché.Reste que ces deux exemples ne sont pas forcément si idiots que cela et pour une boite qui ne souhaite pas prendre de risque, et disposant des lciences Harry Potter, DC Comics, Game of Thrones et Mortal Kombat, travailler sur des jeux avec des budgets moindres que des AAA, en visant le marché des mobiles / consoles / PC, et avec une grosse option sur le free-to-play, c’est peut-être plus entendable quand on souhaite investir des millions. La promesse d'un retour sur investissement est plus facile à comprendre.Au-delà de ça, le petit JB annonce que ce tournant est déjà en cours et que l’impact se verra entre 2025 et 2027. Concrètement, il y a fort à parier que l’idée d’un free-to-play dans le monde d’Harry Potter sera annoncée dans les années à venir. Heureusement, cela ne mets pas totalement de côté les projets de jeux solo, mais clairement, la vision va vers les GaaS.