Warhammer 40,000: Space Marine 2 Wants You
par Buck Rogers, email
L’Empereur de l’Humanité du fait de sa grandeur d'âme, vous permettra de jouer à l'introduction et la première mission du mode campagne, et à une partie du multijoueur de Warhammer 40,000: Space Marine 2 du 16 au 20 octobre sur PS5 et sur Xbox Series, et jusqu'au 23 octobre sur Steam. Cette période d’essai est ainsi accessible par l’intermédiaire d’une démo, mais malheureusement pour les joueurs consoles il faudra comme à l’accoutumée un abonnement Game Pass ou PS Plus pour pouvoir jouer en ligne.
Vous pourrez ainsi vous essayer à trois missions en coopérations du mode de jeu Opérations, ainsi qu’au mode Eternal War, la partie JCJ, mis à part le Helbrute Onslaught. Les six classes seront accessibles, et votre progression sera sauvegardée, pour le cas où vous vous décidez un jour à rejoindre l’Adeptus Astartes. Mais ce sera à vos risques et périls.
Accessoirement, Space Marine 2 fut une bonne surprise de la fin d’année 2024, Saber Interactive a depuis rajouté régulièrement du contenu gratuit pour les modes JCE (surtout) et JCJ, mis à part en ce qui concerne les cosmétiques, qui eux étaient très souvent derrière un paywall : ainsi via un classique Season Pass annuel, ou bien comme à présent, "grâce" des partenariats avec Twitch ou bien avec Discord. D’ailleurs, en ce moment le jeu est en promo sur tous les supports, pour l’Empereur.
