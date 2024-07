Warhammer 40,000: Space Marine 2 est sur la toile

On peut voir la situation que je vais décrire de plusieurs manières, plus ou moins cyniques. De mon côté, je ne peux pas m’empêcher de penser aux équipes qui ont offert leur sang, leur labeur, leurs larmes et leur sueur pendant plusieurs années, pour qu’une fuite gâche tout. Oui, une build de Warhammer 40,000: Space Marine 2 est dans la nature, on parle tout de même de 75 Go environ. De plus, cela concernerait la campagne principale et le multijoueur.Officiellement, il s’agirait d’une ancienne version, d’après Saber Interactive sur les réseaux sociaux : « Nous sommes attristés que cette version, qui aura presque un an au moment de son lancement, soit la façon dont certains de nos fans les plus enthousiastes découvriront Space Marine 2 pour la première fois. ». On ne peut pas contredire cette information, les vidéos de gameplay qui traînent sur la toile montrent bien un titre qui rencontre encore quelques bugs, et de toute façon, ça ne change pas grand-chose.Nos confrères d’ Insider Gaming parlent d’une version qui daterait en réalité du 23 février 2024 . Ce sont leurs recherches, on ne pourra rien confirmer, et là encore, le mal est fait. Laissons le mot de la fin aux développeurs : « Nous demandons à tout le monde d'éviter cette version inachevée et de ne pas gâcher le jeu pour ceux qui ont hâte d'en faire l'expérience pour la première fois au lancement. Space Marine 2 sortira le 9 septembre, et la meilleure façon de soutenir le travail acharné de nos équipes est de jouer au jeu comme elles l'ont toujours prévu. ».