ACTU Warframe, bientôt 10 ans Feed il y a 1 h par email

Warframe, le free to play de Digital Extremes, a récemment fêté ses 9 ans en open-beta, mais en réalité, si on rajoute la période d'accès anticipé, on arrive plutôt bientôt à 10 ans d'existence.

Et le bébé se porte toujours bien. Hier avait d'ailleurs lieu la Tennocon, la grande messe rassemblant fans et developpeurs pour une journée de cosplay, de présentation des projets en préparation, et surtout d'annonces sur le futur du titre.



En premier lieu, il y a VeilBreaker, la suite de New War, la grosse mise à jour d'histoire sortie l'année dernière et qui nous permettra de diriger à nouveaux d'autres personnages que nos ninjas de l'espace.





Il y a aussi eu une présentation de Duviri Paradox, une nouvelle extension majeure du jeu qui emmène Warframe lorgner du côté des roguelites dans un open world en noir et blanc.





Comme à l'habitude, de nouvelles frames ont été présentées, en collaboration avec Joe Madureira pour l'une :



Et via un animé pour l'autre:





On sent qu'il y a des moyens.



Tellement d'ailleurs que Digital Extremes a surpris son monde en révélant travailler sur un nouveau jeu : Soulframe. Celui-ci quitte l'espace pour basculer dans un univers médiéval dark-fantaisie, mais avec toujours cette même direction artistique qui divise tant.





Du côté du studio, la plupart des vétérans passent sur ce nouveau jeu, et notamment Steve Sinclair qui laisse sa place de directeur créatif sur Warframe à Rebecca Ford. Le jeu reste donc entre de bonnes mains et on n'a pas fini d'entendre parler de lui.



Rappelons que Warframe est jouable sur à peu près toutes les plateformes, pc, consoles et mobile, le crossplay et cross-save devant arriver d'ici quelques mois.