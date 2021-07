ACTU Warframe, 8 ans plus tard Feed il y a 3 h par email

Le jeu de Digital Extremes se porte bien, merci pour lui. Aujourd'hui a eu lieu la TennoCon, la grande kermesse annuelle qui rassemble les fans du jeu et les développeurs qui nous montrent les coulisses du développement et les choses à venir. Covid-19 oblige, c'est la deuxième édition entièrement (et uniquement) en ligne.



Les deux grosses nouveautés présentées (au delà du contenu "classique"), sont le développement d'une version mobile et l'ajout de cross-play et cross-save. Warframe est déjà disponible sur pc, Playstation 4 et 5, Xbox One et Cerise, et Switch. Encore un peu et on l'aura sur réfrigérateur ou test de grossesse.



L'un des problèmes de ces nombreuses versions est qu'elles sont toutes séparées, donc si vous avez joué quatre ans sur console et que vous vous faites un gros PC, il faut recommencer de zéro ; ou à l'inverse vous avez un compte PC depuis sept ans mais que vous voulez prendre la Switch pour faire du ninja de l'espace aux toilettes, il faut repartir de zéro.



Rassembler la communauté et permettre de passer d'une machine à l'autre, ou bien tout simplement permettre de se faire une partie à quatre avec quatre machines différentes, ça va être pratique.



En plus du petit trailer qui ne sert à rien, on a pu voir une petite démo live, et c'est quand même techniquement impressionnant.



Enfin, on a eu droit à notre premier aperçu de la nouvelle campagne, "The New War", que ceux qui suivent l'histoire attendent depuis un bout de temps. Avec un point de vue différent, cela fait relativiser le fait qu'on joue des monstres absolument terrifiants aux capacités divines pour les ennemis qu'on croise.

C'est prévu pour une sortie simultanée sur tous les supports pour cette année.