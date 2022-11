Juste avant le Tokyo Game Show 2022 on vous avait parlé de Wanted: Dead développé par Soleil , studio d'un vétéran de la Team Ninja . On ne va pas vous en dire grand-chose de plus, sauf que si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de visionner près de trente minutes de gameplay du jeu. Vous pourrez constater par vous-même de la nervosité des combats, qui a l'air d'être un bon défouloir, et de l'arbre de compétence assez sommaire pour faire évoluer son personnage. Mais au moins, vous ne passerez pas votre temps dans les menus mais dans "un autre endroit où les visages sont si froids", c'est à dire face à vos adversaires. Wanted: Dead , le jeu de tir à la troisième personne et hack 'n' slash/beat 'em up est toujours prévu sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series pour le 14 février 2023.