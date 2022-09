Pas un rayon de Soleil dans la bande annonce de Wanted: Dead

Le Tokyo Game Show 2022 débutera demain jeudi 15 septembre pour finir ce dimanche 18 septembre. Mais cela n'empêche pas comme d'habitude àbeaucoup, en prévision de profiter comme ici de la veille pour balancer une petite bande annonce en passant. On n'avait jamais parlé de Wanted: Dead un jeu développé par Soleil , studio fondé par un ancien de la Team Ninja , et édité par 110 Industries SA . Essayons de réparer cela et de tout résumer rapidement.

L'action se place dans une version de Hong-Kong à la fois dystopique et rétrofuturiste, où l'on suivra pendant une semaine un commando d'élite de la police, l'unité Zombie. On incarnera une badass, la lieutenant Hannah Stone, qui affrontera des gangs, des mercenaires, des milices privées dans une aventure au ton clairement Cyberpunk. Quant au gameplay, il ne sera pas en reste, puisque le titre mélangera habilement jeu de tir à la troisième personne avec un système de couverture, et hack 'n' slash/beat 'em up dans la pure tradition d'un Ninja Gaiden , ex Team Ninja oblige.