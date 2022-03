Vita2hos : vos jeux Vita sur Nintendo Switch

Une petite bombe appelée vita2hos vient de tomber sur GitHub et permet de jouer des applications PS Vita sur une Switch modifiée à une vitesse d'exécution quasi-native. Vita2hos profite du fait que le CPU de la Switch utiise l'architecture ARMv8 qui propose une compabtibilité descendante avec le CPU ARMv7 de la PS Vita. Donc un peu comme WINE, Vita2hos n'émule pas le CPU de la Vita mais transcrit à la volée les appels à l'OS de la Vita en appels à Horizon OS, celui de la Switch.La première alpha est sortie et permet de faire tourner des applications simples comme un émulateur CHIP-8. Il y a encore beaucoup de boulot pour faire tourner des jeux Vita mais c'est déjà très impressionnant. Un des effets secondaires intéressant est que les émulateur Switch feront à terme office d'émulateurs PS Vita. Le tout permettra de jouer aux excellentes exclus Vita comme ... euh ... et puis ... euh ... je sêche là. Un peu d'aide ?