Virtua Fighter 6, le renouveau du jeu de combat ?

Riichiro Yamada (à gauche) et Masayoshi Yokoyama (à droite)



Présenté rapidement lors des The Game Awards 2024 en décembre dernier, Virtua Fighter 6 est actuellement en pré-production chez Ryū ga Gotoku Studio , un studio interne à Sega , qui transforme tout ce qu’il touche en or massif depuis quelque temps.Pour la petite histoire, ce studio est assez récent, avec une création datant d’août 2011, suite à une fusion de certains studios internes chez Sega, à savoir CS1 R&D (pour Sega CS Research and Development No. 1, connu avant cela sous le nom de Amusement Vision et encore avant, Sega AM4) à qui on doit tout un tas de jeux d’arcades, et le studio Sega Sports R&D, connu pour la licence Jet Set Radio, Panzer Dragoon Orta, Virtua Strickers 4 ou encore tous les Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Tout ce petit monde était dirigé par Toshihiro Nagoshi , mais remplacé par Masayoshi Yokoyama en 2021, à la suite de son départ chez NetEase.Tout cela pour dire que Ryū ga Gotoku Studio c’est évidemment toute la série des Yakuza et ce qui en découle, comme Like a Dragon et Judgment, mais aussi une expertise dans bien d’autres styles. Un studio d’une importance capitale chez Sega, qui sent bien qu’il peut compter sur ces équipes pour redorer encore un peu plus son balson, par exemple avec l’énigmatique Project Century , mais aussi l’attribution du renouveau de Virtua Fighter, avec cette première bande-annonce.Et parlons-en de ce Virtua Fighter 6 ! Le développement du jeu est dirigé par Riichiro Yamada , assez peu connu dans les médias, mais qui a un CV long comme le bras chez Sega. L’idée derrière le retour de cette licence qui s’était perdue il y a une dizaine d'années, est d’en faire un jeu de combat qui bouleverse un peu les codes, comme le tout premier épisode de Virtua Fighter. Si jamais votre japonais (ou votre traducteur) n’est pas trop mauvais, voici une longue interview chez Famitsu On y apprend par exemple que la scène de la bande-annonce ne se déroule pas au Japon. Le titre proposera aussi un mode histoire, avec des combats un peu plus réalistes que dans les autres jeux, ou en tout cas moins farfelus que chez Tekken 8 et Street Fighter 6 . D’ailleurs, les deux hommes laissent une porte ouverte à des combats à plus de 1 Vs 1, ce qui serait assez surprenant ! Ils pensent aussi qu’un de leurs défis, outre la technique et le gameplay, sera de contenter les anciens joueurs, mais aussi les nouveaux, d'où le fait de laisser le choix dans les commandes du jeu avec du moderne et du classique (3 boutons). Enfin, oui, c’est bien Akira Yuki qui se bat, et non, ce n’est pas contre Sarah Bryant, mais Stella, une nouvelle venue.Mais le 7 janvier, lors d’une conférence Nvidia au CES 2025 , une nouvelle vidéo est apparue et pour le coup, elle tabasse bien la gueule. Attention tout de même, il s’agit plus d’une vertical slice qu’autre chose, d’où le titre de la vidéo : “New VIRTUA FIGHTER Project” pre-development concept video. Mais en à peine 35 secondes, on sent déjà que ce nouvel épisode de VF pourrait très probablement renouveler un peu le genre, avec notamment une idée que je trouve absolument géniale : une sorte de garde / parades de coups de façon dynamique. Si vous regardez attentivement, aucune parade n’est vraiment pareille. On est bien loin de l’effet de "mur" avec un bras en protection, que l’on connaît dans la plupart des jeux de combat. Au passage, la garde n’est pas la même entre les deux personnages, alors qu’il s’agit du même (Akira).On pourrait aussi évidemment noter les animations qui semblent d’une fluidité naturelle de haute volée, tout comme le fait que ce VF reste les pieds sur terre : pas de saut à 2m du sol, pas de boule d’énergie, pas de juggling (le fait de taper son adversaire plusieurs fois dans les airs), pas d'autres trucs bizarres, mais seulement des arts martiaux dans une sorte de combat chorégraphié, avec une arène contenant au moins une zone destructible sans aller dans un délire à la Tekken 8.Bref, il y a beaucoup à attendre de ce Virtua Fighter et malheureusement, il est plus que probable que sa date de sortie ne soit pas du tout dans l’année 2025. Il va falloir s’armer de patience !