Vince revampe L.A.

Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et EA compte bien capitaliser sur son plus gros atout du moment à savoir Vince Zampella. Faut dire que depuis son retour aux affaires chez Respawn Entertainment , l'éditeur américain affilié enchaîne les titres à succès : TitanFall Apex Legends et les deux campagnes solos réussies de TitanFall 2 et Fallen Order . Et c'est après presque 10 ans aux commandes du studio californien que Zampella se voit offrir les rênes de DICE LA, l'ex Danger Close Games (wink wink) plutôt habitué au support sur les licences développées par la maison mère suédoise.Et dans les faits ça change quoi ma bonne dame ? Tout d'abord, c'est un petit exercice communication qui ne coûte pas grand-chose à EA. Après les déboires des dernières années (le fiasco d' Anthem , la fermeture de Visceral, l'annulation du projet Ragtag, le départ de Jade Raymond et j'en passe), Electronic Arts avait bien besoin de commencer 2020 sur une note positive. Aussi, Zampella précise qu'il compte s'affranchir de tout ce que font non seulement DICE Stockholm mais également Respawn en renommant le studio et en créant une entité qui, il l'assure , va développer ses propres jeux. C'est enfin une manière pour EA de regagner quelques points de Klout et pourquoi pas d'attirer de nouveaux talents dans ses escarcelles.