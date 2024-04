Village AI People

Quand Good AI et Keen Software House , les développeurs de Space Engineers , s’associent cela donne l’alpha de AI People . Alors, au premier coup d’œil le futur jeu bac à sable peut paraître ultra basique, surtout lorsque l’on voit les PNJ faire pousser des trucs comme dans une sorte de Farming Simulator du pauvre. Toutefois, c’est quand même le début de quelque chose.Les IA sont conscientes d’être dans un jeu, chaque PNJ répond en fonction des traits de caractères que l’on lui a attribué et font leurs vies. Tout en laissant la possibilité au joueur de faire des demandes aux IA. La même recette, couplée au principe des Sims et il y a des chances qu’ils en vendent des palettes.Nous n’avons pas de date de sortie, ni de plateforme bien que l’on se doute que cela arrivera sur PC.