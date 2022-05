Vers les bugs et au delà

Ce soir, avec Max et Nitoo, on stream du Star Citizen . Pourquoi ? On ne sait pas très bien. Ils ont eu l'idée, moi je me suis juste fait alpaguer au détour d'une conversation Discord ou la bière avait sûrement un peu trop coulé. Vu les décisions qui ont été prises, on peut définitivement dire que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.Bref, ça commence à 20h, ça devrait se terminer vers une heure encore indéterminée, et notre plan de jeu pour le moment, c'est d'essayer de se retrouver et d'improviser à partir de là.