ACTU
Vers l'uniformisation du jeu sur Linux ?
par CBL, email @CBL_Factor
Presque trois semaines plus tard, ma petite expérience Linux se porte bien. La bécane est dans le salon et j'ai terminé le jeu The Lego Movie Videogame dessus (c'est loin d'être le meilleur jeu Lego mais c'est parfait en coop avec mon rejeton). Pendant ce temps la communauté Linux n'a pas chômé. Par exemple, la prochaine version des pilotes AMD pourrait améliorer massivement les perfs des jeux UE5 utilisant Lumen. Mais la grosse actu est la création du Open Gaming Collective par ShadowBlip, Asus Linux, ChimeraOS, Playtron... et surtout Bazzite qui est la distrib orientée jeu PC à la mode en ce moment.
Le but est d'uniformiser les composants logiciels et les outils comme le gamescope entre distrib afin de centraliser les efforts et de proposer une expérience similaire quelle que soit la distrib. Au centre du OGC se trouve un noyau linux commun comportant des patchs essentiels au jeu PC. Bazzite compte aussi partager tout le travail qu'ils ont fait autour des soft de Valve (Steam et compagnie) et va adopter InputPlumber, le framework pour gérer les commandes utilisateur déjà utilisé par les autres membres du OGC ainsi que SteamOS, Manjaro Handheld Edition et CachyOS Handheld Edition. En clair c'est une belle initiative qui devrait simplifier la vie des joueurs comme des développeurs. On espère que ça réussisse mais on n'est pas trop fan de la présence de Playtron dans le collectif. Le GameOS de Playtron est blindé de trucs propriétaires et de crypto...
Le but est d'uniformiser les composants logiciels et les outils comme le gamescope entre distrib afin de centraliser les efforts et de proposer une expérience similaire quelle que soit la distrib. Au centre du OGC se trouve un noyau linux commun comportant des patchs essentiels au jeu PC. Bazzite compte aussi partager tout le travail qu'ils ont fait autour des soft de Valve (Steam et compagnie) et va adopter InputPlumber, le framework pour gérer les commandes utilisateur déjà utilisé par les autres membres du OGC ainsi que SteamOS, Manjaro Handheld Edition et CachyOS Handheld Edition. En clair c'est une belle initiative qui devrait simplifier la vie des joueurs comme des développeurs. On espère que ça réussisse mais on n'est pas trop fan de la présence de Playtron dans le collectif. Le GameOS de Playtron est blindé de trucs propriétaires et de crypto...