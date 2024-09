Vas-y Sony et Microsoft, fais pas ta pub !

En allumant leur Xbox aujourd'hui, pas mal de joueurs ont reçu une belle page de pub pour acheter la nouvelle extension pour Starfield . Et ce n'est pas la première fois. Chez Sony, c'est encore pire. Sur la PS5, quand on sélectionne l'icône d'un jeu , on se cogne une pub qui remplace son joli fond d'écran. Les pubs ne sont pas nouvelles sur ces consoles mais elles étaient auparavant cantonnées aux boutiques. Et il ne semble pas y avoir un moyen de désactiver tout cela. Sur du matos que vous possédez. Y compris pour les gens qui payent pour le Game Pass / PS Plus.