Valve part en quête

L'Oculus Quest 2 est le meilleur casque VR existant. Il est léger, pas cher et fonctionne aussi bien tout seul que relié à un PC via USB ou WiFi. Le seul problème est qu'il est développé par Facebook qui en plus d'être une boite qui ne sent vraiment vraiment pas bon te force à utiliser un compte Facebook pour utiliser le casque en question.Heureusement, il n'est pas impossible que Valve bosse sur un casque concurrent. Quand le constructeur a annoncé le Steam Deck, The Verge a demandé si son APU (le combo CPU/GPU) pouvait être utilisé pour faire tourner un genre de Quest. Le représentant de Valve a répondu "On n'est pas prêt à annoncer quoi que ce soit mais il tournerait bien dans ce genre d'environnement et a l'enveloppe thermique requise. Il est pertinent pour nos plans à venir." En fouillant dans les fichiers de SteamVR et dans les brevets de Valve, Brad Lynch est tombé sur plein d'informations montrant que Valve bosse sur un casque standalone ayant pour nom de code Deckard ce que confirme en partie Ars Technica . Cela ne veut pas dire que Valve va sortir un casque capable de faire tourner Half-Life: Alyx sans gros PC derrière dans les prochains mois voir années. Mais c'est intéressant de savoir que Valve explore le sujet. En attendant, il y aura surement des fous furieux qui vont tenter de relier leur Quest à leur Steam Deck. Ajoutez du gros scotch et boum ! Vous avez un casque PC sans fil.