Valve absorbe en partie Hopoo Games

Vous connaissez probablement au moins de nom Risk of Rain . Le jeu, sa suite et son remaster font partie des titres préférés des amateurs de roguelikes. Le futur du studio qui a créé le tout, Hopoo Games, est un poil incertain vu que Valve vient d'embaucher une partie de ses devs , y compris les deux co-fondateurs Duncan et Paul (Atreides ???). On sait juste que le prochain jeu d'Hopoo Games, Snail, a été abandonné . La conclusion logique de tout cela est qu'Half-Life 3 sera un roguelike. Je plaisante. A moitié. J'ai peur.