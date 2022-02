Valheim se patche

Ca faisait un petit moment qu'on n'avait pas parlé de Valheim , donc profitons de l'arrivée en bêta publique du nouveau patch pour voir ce que ce dernier propose : des corrections de bugs, bien sûr, mais surtout de nouveaux donjons (les Frost caves) avec leurs nouveaux ennemis / objets / armes associés. Ce patch ajoute aussi un support complet de la manette, ce qui tombe plutôt bien à quelques jours de la livraison des premiers exemplaires de Steam Deck. Les devs d' Iron Gate ont d'ailleurs profité d'avoir un exemplaire de la machine de Valve pour optimiser leur jeu en conséquence, puisqu'il détectera automatiquement qu'il tourne sur le Deck pour adapter les réglages en conséquences. On espère que d'autres développeurs suivront cette exemple, et profiteront d'un hardware unique pour proposer par exemple des modes "j'aime les trucs jolis et de toute façon l'oeil humain ne voit pas plus de 30 FPS" ou encore "j'ai qu'une demi-heure devant moi, fous donc tout au taquet on va voir si on peut vider la batterie d'ici là".