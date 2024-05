Unity passe la sixième

La version beta de Unity 6 (anciennemment appelée Unity 2023.3) est sortie et elle comprend tout plein de belles choses : des perf' optimisées, un upscaler type FSR fait maison appelé Spatial-Temporal Post-Processing, une nouvelle API pour customiser son pipeline de rendu dans tous les sens, un nouveau type de rendu de la lumière à base de GI, le support expérimental de WebGPU, le support amélioré de DX12... Le moteur continue de proposer deux pipelines de rendus : URP qui offre performances et flexibilité et HDRP qui offre la meilleure qualité visuelle. On verra ce que le tout donne sur le terrain mais les choses semblent aller dans le bon sens à une époque où pas mal de dev se barrent chez la compétition.Au passage, un nouveau PDG a été nommé . Il s'appelle Matthew Bromberg et c'est un requin de la finance qui a fait ses armes chez EA et Zynga mais qui est aussi consultant chez Blackstone, un des plus gros fonds d'investissement au monde. Il recevra un salaire annuel de 850 000 dollars et pourra toucher le double si les objectifs sont atteints. Il recevra aussi deux millions de dollars en cadeau de bienvenue ainsi qu'un million d'actions ainsi que la possibilité d'en acheter deux millions de plus à prix réduit. Voilà qui fera plaisir aux 2900 employés Unity qui ont perdu leur boulot ces 12 derniers mois.