Une pseudo-suite pour Fallout New Vegas

Fallout New Vegas a beau avoir fêté ses 10 ans en Octobre dernier, la communauté continue d'être super active sur le jeu et les mods de grande envergure ont fini par sortir. Après Fallout: New California (anciennement connu sous le nom New Brazil) sorti il y a deux ans , c'est au tour de Fallout: The Frontier de voir le jour après sept ans de boulot.The Frontier, c'est une toute nouvelle campagne solo située à Portland. La quête principale met en scène trois factions (New California Republic, Northern Legion et Crusaders of Steel) mais il y a aussi plus de 60 quêtes secondaires. Niveau dialogues, des dizaines de milliers de nouvelles répliques ont été enregistrées. La carte est aussi grande que celle de Fallout 3 et on peut conduire des véhicules. Le tout se télécharge soit chez Nexus et très prochainement directement sur Steam