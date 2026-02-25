ACTU
Une nouvelle version de Final Fantasy VII est sortie sur PC
par Buck Rogers, email
Alors non, il ne s’agit ni d’un remaster, ni de la troisième partie du remake de Final Fantasy VII qui est toujours en cours de développement. Il s’agit en fait d’une nouvelle sortie du même jeu que la version PC de 2013, mais avec quelques modifications. Tels que les possibilités d’accélérer la vitesse des combats jusqu’à trois fois, de désactiver les rencontres de bataille aléatoires, de récupérer de la vie et de la magie pendant les batailles, et une nouvelle fonctionnalité d'enregistrement automatique.
Le Final Fantasy VII nouveau cru est à 12,99 euros sur Steam, il est en promo sur GOG, où il vient de faire son entrée à 5,19 euros jusqu'au'au 8 mars, et il est offert pour celles et ceux qui possèdent la version baptisée désormais Final Fantasy VII – 2013 Edition. De plus, cette dernière n'est plus accessible à l'achat, mais restera dans la bibliothèque des joueurs qui la possédait. Alors les gamers, contents ? Non, pas vraiment, cette nouvelle version a le droit à un review bombing en règle sur la plateforme de Valve pour un bon nombre de raisons.
Il y a entre autres le fait que le nombre d’images par secondes soit passé de 15 à 30, sans que les animations aient été revues, ce qui donnerait une désynchronisation de l’action avec le son. Le titre de la génération PSOne a désormais son propre launcher : oui un de plus. Le jeu est toujours en format 4:3. De plus, dorénavant les mods ne sont plus compatibles pour un titre qui reste sensiblement le même. Pour le modding, ça devrait se résoudre rapidement, la communauté encore, devrait probablement corriger également les nombreux bugs de "Final Fantasy VII – 2026 Edition".
Le Final Fantasy VII nouveau cru est à 12,99 euros sur Steam, il est en promo sur GOG, où il vient de faire son entrée à 5,19 euros jusqu'au'au 8 mars, et il est offert pour celles et ceux qui possèdent la version baptisée désormais Final Fantasy VII – 2013 Edition. De plus, cette dernière n'est plus accessible à l'achat, mais restera dans la bibliothèque des joueurs qui la possédait. Alors les gamers, contents ? Non, pas vraiment, cette nouvelle version a le droit à un review bombing en règle sur la plateforme de Valve pour un bon nombre de raisons.
Il y a entre autres le fait que le nombre d’images par secondes soit passé de 15 à 30, sans que les animations aient été revues, ce qui donnerait une désynchronisation de l’action avec le son. Le titre de la génération PSOne a désormais son propre launcher : oui un de plus. Le jeu est toujours en format 4:3. De plus, dorénavant les mods ne sont plus compatibles pour un titre qui reste sensiblement le même. Pour le modding, ça devrait se résoudre rapidement, la communauté encore, devrait probablement corriger également les nombreux bugs de "Final Fantasy VII – 2026 Edition".