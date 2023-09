Une nouvelle présentation pour Lords of the Fallen

Sûrement conscient que le mois d’octobre est très chargé en sortie, CI Games vous explique pourquoi vous devrez acquérir le futur titre de Hexworks . Parce que c’est un Soulslike, qu’il y a neuf classes, un mode en coopération… la suite est dans la bande-annonce. Lords of the Fallen sortira le 13 octobre sur Steam, Epic Games Store, Xbox Series et PlayStation 5.