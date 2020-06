Une nouvelle fournée de jeux EA sur Steam

Command And Conquer Remastered Collection sort aujourd'hui sur Steam et est accompagné par d'autres jeux EA. On rappelle que suite à une brouille entre EA et Valve, EA avait décidé d'arrêter de sortir ses jeux Steam.Puis tout ce petit monde s'est réconcilié probablement à l'aide d'un gros chèque et Star Wars Jedi: Fallen Order est sorti sur Steam en même temps que sur Origin. Il vient d'être rejoint par plein de jeux comme Dragon Age Inquisition, FE, Sea Of Solitude, Unravel 1 er 2, les trois derniers NFS, Mirror's Edge Catalyst, Crysis 3... Le tout est d'ailleurs en soldes . Attention par contre : la majorité des jeux utilisent Origin comme leur DRM. Mais pas C&C.