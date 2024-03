Une mini présentation pour Dragon Ball: Sparking Zero

Super Trunks

Toujours en développement par Spike Chunsoft , le très attendu Dragon Ball: Sparking Zero s’est montré encore une fois, cette fois-ci par une petite présentation organisée par Bandai Namco , avec le très charismatique (non) Jun Furutani, qui occupe le poste de producteur.Alors qu’est-ce que l’on a appris ? Et bien pas grand chose de plus pour ce nouvel épisode de Budokai Tenkaichi (Sparking! au Japon pour celles et ceux qui n’auraient pas compris), qui propose tout de même quelques environnements ultra cool et une vitesse de jeu bien plus rapide que les précédents épisodes, quitte à être un peu brouillon par moment et avec un Unreal Engine 5 pas forcément poussé dans ses derniers retranchements.Il a aussi été question de dévoiler quelques nouveaux personnages, et pas que les plus connus, avec en prime une jolie vidéo.Pour rappel, nous n’avons toujours pas de date de sortie précise, mais on sait que Dragon Ball : Sparking Zero sera disponible sur PS5, Xbox Series et PC.