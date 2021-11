Une main de velours dans un gant de Fairphone

Google et l'Android Open Source Project (la couche open source d'Android) développent une nouvelle version d'Android et la passent aux fabricants de System On A Chip (Qualcomm, MediaTek...)

Les fabricants de SoC décide alors de supporter ou pas le nouvel OS. Si c'est oui, ils fournissent les nouveaux pilotes aux constructeurs (Samsung, OnePlus...)

Les constructeurs collent par dessus leur interface propriétaire à la noix et leurs applis inutiles puis passent le tout aux opérateurs téléphones (Orange, SFR...)

Pour les téléphones non débloqués, ces derniers ajoutent parfois leur propre sauce et poussent ces nouvelles versions par vague

Android est un OS plein de qualités. Son ouverture et le fait qu'il repose sur un noyau Linux permet de faire des choses absolument débiles . Mais Android a un gros problème : quand on achète un nouveau téléphone même haut de gamme, on a le droit au mieux à deux mises à jour majeures. Ainsi feu mon Galaxy S8 Active est sorti avec Android 7 et je n'ai pu le mettre à jour que jusqu'à Android 9. A l'inverse, Apple supporte jusqu'à l'iPhone 6S avec iOS 15, un téléphone qui a 6 ans.Il faut dire que contrairement à Apple avec iOS, Google n'est pas le seul maître à bord. Les choses se passent globalement ainsi :Parlons donc d'un constructeur qui résiste encore et toujours à l'envahisseur : Fairphone Fairphone vend des téléphones Android milieu de gamme axés sur la réparabilité utilisant des composants recyclabes et/ou fabriqués avec des minérais ne provenant pas de zones de conflit. Ce ne sont ni les plus beaux ni les plus rapides mais ils font le taf' si vous n'êtes pas trop exigeant quand il s'agit de prendre des photos. Le Fairphone 4 vient de sortir et est garanti 5 ans. Mais là où Fairphone enfonce la concurrence est au niveau du support logiciel. Le Fairphone 2 sorti il y a six ans sous Android 5 va recevoir début 2022 une mise à jour vers Android 10.Et ça n'a pas été un boulot facile. Le Fairphone 2 embarque une Qualcomm Snapdragon 801 et Qualcomm a décidé qu'il ne supporterait pas la puce après Android 6. Mais c'était sans compter LineageOS. Les développeurs de LineageOS créent leur propre version d'Android en utilisant AOSP et en développant leurs propres pilotes, le but étant de mettre à jour des vieux appareils vers des nouvelles versions d'Android. Fairphone s'est associé avec LineageOS pour créer une version d'Android 10 pour les Fairphone 2 tout en s'assurant qu'elle passe les tests CTS de Google afin de pouvoir utiliser de manière officielle Google Play et tout l'écosystème Google.Alors pourquoi Samsung ne fait pas pareil ? Après tout, si le constructeur utlise le SoC Qualcomm en Amérique du Nord, en Chine et au Japon, il utilise son propre SoC (Exynos) dans le reste du monde. Et le constructeur (numéro 2 mondial) a assez de poid pour faire pression sur Qualcomm pour pondre des versions à jour de leurs pilotes. Mais contrairement à Fairphone qui sort au mieux un nouveau téléphone par an, Samsung sort une dizaine de nouveaux modèles chaque année sans compter les tablettes. Donc tester tout ce bazar pour chaque nouvelle version d'Android coûterait une fortune. Il est évidemment plus rentable de pousser à l'achat d'un nouveau téléphone en ventant les nouvelles fonctionnalités logicielles...Il y a peut-être un espoir du côté de Google. Le géant de la collecte de données personnelles utilisait auparavant Qualcomm mais a basculé sur un SoC maison appelé Tensor ce qui devrait lui donner une plus grande liberté en matière de mises à jour. Accessoirement, Google est plus intéressé par la vente de services que par la vente de matos contrairement à Samsung qui a même fermé Samsung Cloud en invitant les utilisateurs à se tourner vers OneDrive. Mais Samsung (et les autres) pourraient faire un truc tout simple pour prolonger la vie des appareils qu'ils ne veulent pas mettre à jour : publier des outils officiels permetter de rooter son téléphone afin d'installer LineageOS. Vivement que l'Union Européenne rende la pratique obligatoire. On voit par contre mal la Corée Du Sud s'attaquer à Samsung comme elle l'a fait pour Apple vu que le groupe représente à lui seul 20% du PIB du pays...