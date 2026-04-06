ACTU
Une daube de plus en streaming : Mass Effect "déjà" en réécriture ?
par Buck Rogers, email
Le projet de série tirée de la saga Mass Effect qui avait été annoncé fin 2021 n’a même pas encore dévoilé ses premières images, qu’il suscite déjà des interrogations. En effet, selon plusieurs sources, le script serait actuellement en cours de réécriture, histoire de mieux parler à un public qui ne connaîtrait pas les jeux.
Rappelons que la future série est développée par Amazon Studios pour Prime Video, elle est même en chantier depuis bientôt cinq longues années mais la production a réellement débuté en 2024, avec l’appui du studio BioWare. La trilogie originale de Mass Effect dont le premier opus était arrivé en 2007, est devenue une référence du RPG narratif. Le commandant Shepard et ses acolytes étaient chargés de sauver rien de moins que la galaxie entière de la menace des Moissonneurs. Pas de travailleurs agricoles, mais de machines intelligentes voulant anéantir toutes les civilisations avancées, pour celles et ceux qui n’ont pas fait les jeux.
La saga reposant sur un univers riche et dense, plusieurs articles évoquent ainsi des rumeurs sur une demande en revanche claire de retravailler les scripts afin de les rendre plus accessibles aux spectateurs lambdas qui ne sont pas familiers de l’univers vidéoludique. On comprend donc que jusqu’ici les ébauches étaient trop dépendantes des références aux jeux, un problème qui arrive dans les adaptations de ce genre. En parlant de "genre", à nouveau des rumeurs évoquent également des hésitations sur le genre "canon" de Shepard. En réalité, on s’en moque un peu, ça ne changera absolument rien vu que chaque joueur avait un protagoniste différent, mais cela prouverait que la production chercherait encore sa direction.
On peut comprendre cette volonté d’ouvrir Mass Effect à un nouveau public, toutefois elle soulève une question. Peut-on simplifier un univers aussi riche sans en trahir l’essence ? Il leur faudra ainsi impérativement trouver un équilibre entre fidélité et accessibilité.
Rappelons que la future série est développée par Amazon Studios pour Prime Video, elle est même en chantier depuis bientôt cinq longues années mais la production a réellement débuté en 2024, avec l’appui du studio BioWare. La trilogie originale de Mass Effect dont le premier opus était arrivé en 2007, est devenue une référence du RPG narratif. Le commandant Shepard et ses acolytes étaient chargés de sauver rien de moins que la galaxie entière de la menace des Moissonneurs. Pas de travailleurs agricoles, mais de machines intelligentes voulant anéantir toutes les civilisations avancées, pour celles et ceux qui n’ont pas fait les jeux.
La saga reposant sur un univers riche et dense, plusieurs articles évoquent ainsi des rumeurs sur une demande en revanche claire de retravailler les scripts afin de les rendre plus accessibles aux spectateurs lambdas qui ne sont pas familiers de l’univers vidéoludique. On comprend donc que jusqu’ici les ébauches étaient trop dépendantes des références aux jeux, un problème qui arrive dans les adaptations de ce genre. En parlant de "genre", à nouveau des rumeurs évoquent également des hésitations sur le genre "canon" de Shepard. En réalité, on s’en moque un peu, ça ne changera absolument rien vu que chaque joueur avait un protagoniste différent, mais cela prouverait que la production chercherait encore sa direction.
On peut comprendre cette volonté d’ouvrir Mass Effect à un nouveau public, toutefois elle soulève une question. Peut-on simplifier un univers aussi riche sans en trahir l’essence ? Il leur faudra ainsi impérativement trouver un équilibre entre fidélité et accessibilité.