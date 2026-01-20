ACTU
Une config mini pour 007 First Light
par CBL, email @CBL_Factor
007 First Light sortira le 27 mai sur PC, PS5, Xbox Cerises et Switch 2 et comportera tout plein d'éditions. En plus de l'édition normale vendue 60 boules, il y aura une version Collector comprenant le masque du méchant vendue 170 boules et une édition Héritage comprenant un faux Pistolet d'Or avec ses balles vendue 250 boules. On murmure qu'il y aurait aussi une édition "1%" comprenant une Aston Martin DB12 vendue 250 000 boules.
IO Interactive a aussi dévoilé les configs requises pour faire tourner jeu en 1080p à 30 et 60 FPS. Il est question d'un AMD Ryzen 5 3500 épaulé par 16 Go de RAM et une GTX 1660 pour la config mini et d'un AMD Ryzen 5 7600 avec une RTX 3060 Ti pour la config recommandée.
