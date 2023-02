ACTU Une béta pour Diablo IV CBL il y a 8 min par email @CBL_Factor

Ceux qui attendent Diablo IV comme le messie seront ravis d'apprendre qu'ils pourront y jouer plus tôt que prévu. Une béta publique aura lieu du 17 au 19 mars pour ceux qui ont précommandé le jeu et du 24 au 26 mars pour les autres. La béta contiendra le prologue et l'Acte I et permettra de monter son perso jusqu'au niveau 25. Elle sera accessible sur toutes les plateformes (PC, Playstation et Xbox). Le jeu complet sortira le 6 juin et voici la cinématique d'intro.