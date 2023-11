GSC Game World profite du creux entre la sortie des gros jeux et l'avalanche de bandes-annonces des Game Awards pour sortir une nouvelle vidéo de S.T.A.L.K.E.R. 2. Comme pour les autres, on voit beaucoup de gens qui parlent mais pas tellement de gens qui jouent. Cela dit c'est fort joli. La sortie est prévue au premier trimestre 2024 sur PC et Xbox Cerises.