Une bande-annonce pour Skull Island: Rise of Kong

On aurait voulu vraiment faire une news sur un fantastique jeu sur King Kong , ce monstre mythique du cinéma, mais en fait, on va parler très brièvement du pas très prometteur Skull Island: Rise of Kong prévu sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch pour 2023. On a le droit à une bande-annonce d’une minute environ et on ne lui souhaite pas de subir un naufrage non plus, mais là il y a peu d’espoir que ce soit la future pépite de cette année...