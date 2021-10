Un trou bleu troublant

Striking Distance Studios bosse sur The Callisto Protocol, un survival horror prévu pour l'an prochain sur PC et consoles nouvelle génération. Le studio a été fondé par Glen Schofield, producteur de Dead Space et co-fondateur de Sledgehammer Games

RisingWings développe des jeux mobile pour casu

Dreamotion développe des jeux un peu plus ellaborés

Le nom Krafton ne vous peut-être rien mais c'est le nouveau nom de Bluehole Studio, l'éditeur de PlayerUnknown's Battlegrounds. Ce dernier a d'ailleurs changé de nom et s'appelle désormais PUBG: Battlegrounds. Oui c'est débile car tout le monde sait que le BG de PUBG veut déjà dire Battlegrounds mais le nom PUBG est devenu une marque célèbre. En plus de PUBG: Battlegrounds, il existe PUBG: Mobile et Krafton s'apprête à lancer PUBG: New State, un nouveau battle royale vaguement futuriste.Les jeux PUBG représentent 97% du chiffre d'affaire de Krafton mais le studio coréen bosse sur d'autres jeux via ses différentes divisions:Mais surtout Krafton vient de racheter Unknown Worlds Entertainment, les développeurs de Subnautica . Unknown Worlds devrait rester indépendant dans leur manière de fonctionner. Ils viennent de sortir Subnautica : Below Zero et bossent sur un jeu non annoncé. Mais ils songent aussi à faire une vraie suite à Subnautica.