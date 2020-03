Un troisième studio pour Stadia

Google continue d'investir dans la production de jeux pour Stadia en ouvrant un nouveau studio à Los Angeles . Il sera situé dans le quartier de Playa Vista, au sein du ​Spruce Goose Hangar , le hangar dans lequel a été construit le Hughes H-4 Hercules, l'avion géant de Howard Hughes qu'on voit dans Aviator. Le choix de Los Angeles est stratégique : c'est le plus gros vivier de talents pour le jv juste après Montréal.Ca leur a permis d'ailleurs de débaucher Shannon Studstill (à gauche sur la vignette), patronne de Sony Santa Monica, le studio responsable des God Of War qui malgré son nom ne se trouve pas à Santa Monica mais à Playa Vista. Shannon dirigera le nouveau studio de Google et on lui souhaite bonne chance tout en espérant qu'elle ne débauche pas Cory Barlog (au milieu sur la vignette), scénariste et game director du God Of War de la PS4). "Stadio Playa Vista" rejoint " Stadia Montreal " et Typhoon Studios Au passage, on tient à applaudir le département marketing de Google quand il s'agit de faire croire que c'est une boite cool et branchée. La photo des locaux a tout ce qu'il faut. Outre l'architecture hors norme, les gens qui y travaillent ou qui font sembler d'y travailler sont un modèle en matière de diversité que ce soit pour le genre, la couleur de peau voire même la pilosité faciale. Il manque juste un vieux nain asiatique. Ils perdent par contre des points pour le chien car c'est un labrador blanc pure race et pas un croisé.