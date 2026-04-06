ACTU
Un pionnier des jeux de baston, Yoshihisa Kishimoto, s’éteint à 64 ans
par Buck Rogers, email
Le monde du jeu vidéo est aujourd’hui en deuil, Yoshihisa Kishimoto, l’un des créateurs du genre beat ’em up, est décédé le 2 avril dernier à l’âge de 64 ans, comme l’a annoncé son fils via Koji Ogata sur les réseaux sociaux. Le créateur de Double Dragon et Nekketsu Kōha Kunio-kun (Renegade) laissera derrière lui un héritage fort dans l’histoire du jeu vidéo.
Né en 1961, Kishimoto avait commencé sa carrière dans les années 1980 chez Technos Japan Corp. avant de devenir une figure majeure du jeu d’arcade, Il est surtout connu d’ailleurs comme le créateur original de ces deux séries sus-cités qui auront marqué l’âge d’or des salles d’arcade et des consoles domestiques. Mon très léger porte-monnaie s’en souvient encore.
Il avait posé les bases de ce genre et au cours des décennies, il avait même œuvré sur des jeux comme Super Dodge Ball ou Double Dragon IV. Il avait démontré sa longévité dans ce milieu vidéoludique en constant changement.
Si Yoshihisa Kishimoto n’est pas forcément un nom connu du grand public, son influence est pourtant partout, grâce aux mécanismes de combat de rue qu’il a popularisés et qui ont inspiré de nouvelles générations de développeurs. On avait ainsi connu par la suite les Final Fight, Streets of Rage, ou même d’autres jeux plus récents comme River City Girls.
Kishimoto était ainsi vraiment une figure respectée de l’industrie du jeu vidéo. Il laissera derrière lui une communauté mondiale de joueurs et de créateurs qui continueront à célébrer son travail et son héritage perdurera dans chaque coup de poing d’une œuvre vidéoludique arcade. Les hommages les plus sincères de l’équipe de Factornews à sa famille ainsi que ses proches.
Né en 1961, Kishimoto avait commencé sa carrière dans les années 1980 chez Technos Japan Corp. avant de devenir une figure majeure du jeu d’arcade, Il est surtout connu d’ailleurs comme le créateur original de ces deux séries sus-cités qui auront marqué l’âge d’or des salles d’arcade et des consoles domestiques. Mon très léger porte-monnaie s’en souvient encore.
Il avait posé les bases de ce genre et au cours des décennies, il avait même œuvré sur des jeux comme Super Dodge Ball ou Double Dragon IV. Il avait démontré sa longévité dans ce milieu vidéoludique en constant changement.
Si Yoshihisa Kishimoto n’est pas forcément un nom connu du grand public, son influence est pourtant partout, grâce aux mécanismes de combat de rue qu’il a popularisés et qui ont inspiré de nouvelles générations de développeurs. On avait ainsi connu par la suite les Final Fight, Streets of Rage, ou même d’autres jeux plus récents comme River City Girls.
Kishimoto était ainsi vraiment une figure respectée de l’industrie du jeu vidéo. Il laissera derrière lui une communauté mondiale de joueurs et de créateurs qui continueront à célébrer son travail et son héritage perdurera dans chaque coup de poing d’une œuvre vidéoludique arcade. Les hommages les plus sincères de l’équipe de Factornews à sa famille ainsi que ses proches.