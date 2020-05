Un nouveau Star Wars pour les casques Oculus

Petite filiale de Lucasarts spécialisée dans la VR, et donc du géant The Walt Disney Company , la société ILMxLAB vient d'annoncer un nouveau projet nommé Star Wars: Tales From The Galaxy's Edge . Et comme pour faire suite au succès des trois épisodes Vader Immortal: A Star Wars VR Series , ILMxLAB s'est rapproché de Oculus Studios pour le développement de cette nouvelle expérience.Oui, il n'est pas encore question d'un grand jeu comme Star Wars Jedi : Fallen Order , mais plutôt d'une expérience qui s'étalera possiblement sur plusieurs épisodes, un format qui a plutôt bien fonctionné sur l'Oculus Store. Pour l'instant, le site web n'en dit pas trop, mais on a tout de même droit à un seul et unique visuel par Chris Voy, Art Director chez Industrial Light & Magic. Rien de foufou, si ce n'est que l'on reconnait la planète Batuu, lors de la période se trouvant Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi et Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker. Et ça tombe bien, c'est exactement cette époque que représentent les parcs Disneyland Resort en California et Walt Disney World Resort en Florida ! Heureux hasard.Apparemment, ILMxLAB semble vouloir mettre de côté l'histoire en ligne droite de Vader Immortal, et annonce que le joueur aura des choix à faire, avec une influence sur la narration jeu, axé action/aventure. On se doute qu'il s'agit plus d'embranchements, mais sait-on jamais, peut-être que cette expérience aura une durée de vie plus conséquente. On garde un œil sur ce projet, qui devrait normalement sortir plus tard cette année.